Tres Arroyos: muestra de boxeo frente a la Municipalidad

La Municipalidad de Tres Arroyos informa que el viernes 9 a partir de las 20 horas, se llevará a cabo una muestra de boxeo frente al Palacio Municipal.

Durante la jornada se realizarán exhibiciones, guanteos y entrenamientos abiertos, con la participación de todos los gimnasios de boxeo de la ciudad, que estarán representados por boxeadores aficionados y profesionales.

El evento será libre y gratuito, y tiene como objetivo promover el deporte, la actividad física y el trabajo que se desarrolla en los distintos gimnasios locales, acercando esta disciplina a la comunidad.

La actividad es organizada por la Comisión Municipal de Boxeo, con el acompañamiento del Municipio, y está destinada a todo público.