Tres Arroyos: más de 60 estudiantes participaron de las Olimpiadas de Seguridad Vial

Mas de 60 alumnos de 16 escuelas del distrito de Tres Arroyos participaron, este miércoles, de las Olimpiadas de Seguridad Vial que se llevaron a cabo en el Polideportivo Municipal.
Durante la actividad, los equipos participaron en distintas pruebas y dinámicas vinculadas a la seguridad vial, demostrando no solo conocimientos, sino también un gran compromiso con el cuidado de la vida en la vía pública.
Cada institución recibió premios que fueron desde bicicletas y televisores hasta cascos para los participantes, una donación especial de La Perseverancia Seguros, que se sumó a este esfuerzo por promover hábitos responsables desde la infancia.
“Esta es la primera de muchas acciones que vamos a impulsar para que la seguridad vial sea parte de la formación de nuestros chicos y chicas. Concientizar es educar, y educar es salvar vidas”, remarcó Maria Paz Lopez Peralta.
Las Olimpiadas de Seguridad Vial marcaron el punto de partida de una campaña integral que continuará durante el año, llevando capacitaciones y propuestas a escuelas, clubes e instituciones de todo el distrito.