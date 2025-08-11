Vía Tres Arroyos / Concejo Deliberante

Tres Arroyos: llega una nueva edición del “Los Estudiantes y el Concejo Deliberante”

Las comisiones se realizarán el 22 de agosto y la sesión el día 29.

11 de agosto de 2025,

Foto Archivo: edición 2024 del Concejo Deliberante Estudiantil de Tres Arroyos

Llega una nueva edición del Concurso Estudiantil “Los Estudiantes y el Concejo Deliberante”, a realizarse este mes con participación de cinco bloques conformados por estudiantes de las escuelas secundarias de la ciudad de Tres Arroyos, de Claromecó, de Reta y de Orense.

Participarán:

  • “La Fuerza del Futuro”, de la EES N°2 de Tres Arroyos
  • “Voces del Pueblo”, de la EES N°8 de Orense
  • “Mentes en Claro”, de la EES N°10 de Claromecó
  • “Construyendo Reta”, de la EES N°5 de Reta
  • “Junta Estudiantil por la Igualdad”, de la EES N°1 de Tres Arroyos.

Los estudiantes, que ya presentaron sus proyectos en la Secretaría del HCD, debatirán el próximo viernes 22 de agosto en comisiones las diferentes propuestas, a partir de las 8.30 horas; al viernes siguiente, el 29 de agosto, también a las 8.30 horas, se llevará adelante la sesión en donde cada bloque podrá defender sus ideas y se pondrán a consideración los proyectos.

Allí mismo, el jurado evaluará el desempeño de los estudiantes y elegirá al ganador de la Edición 2025.

