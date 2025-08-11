Tres Arroyos: llega una nueva edición del “Los Estudiantes y el Concejo Deliberante”

Llega una nueva edición del Concurso Estudiantil “Los Estudiantes y el Concejo Deliberante”, a realizarse este mes con participación de cinco bloques conformados por estudiantes de las escuelas secundarias de la ciudad de Tres Arroyos, de Claromecó, de Reta y de Orense.

Participarán:

“La Fuerza del Futuro”, de la EES N°2 de Tres Arroyos

“Voces del Pueblo”, de la EES N°8 de Orense

“Mentes en Claro”, de la EES N°10 de Claromecó

“Construyendo Reta”, de la EES N°5 de Reta

“Junta Estudiantil por la Igualdad”, de la EES N°1 de Tres Arroyos.

Los estudiantes, que ya presentaron sus proyectos en la Secretaría del HCD, debatirán el próximo viernes 22 de agosto en comisiones las diferentes propuestas, a partir de las 8.30 horas; al viernes siguiente, el 29 de agosto, también a las 8.30 horas, se llevará adelante la sesión en donde cada bloque podrá defender sus ideas y se pondrán a consideración los proyectos.

Allí mismo, el jurado evaluará el desempeño de los estudiantes y elegirá al ganador de la Edición 2025.