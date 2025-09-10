Tres Arroyos: Llega Expo Art 2025 a beneficio del Centro de Día Caminemos Juntos

Los días 4 y 5 de octubre se llevará a cabo en las instalaciones del Centro Cultural La Estación la Expo Art 2025 organizada por el Rotary Club Tres Arroyos Horizonte a beneficio del Centro de Día Caminemos Juntos.

La entrada será libre y se solicitará un alimento no perecedero que será donado a la institución antes mencionada.

Habrá shows, desfile, expositores, cantina y servicio de buffet a cargo del Rotary Club Tres Arroyos Horizonte.

El cronograma de actividades es el siguiente:

Sábado 4

11 horas: inauguración e inicio de la exposición.

17:30 horas: Danza Estudios Jannan dirigido por Jennifer González.

19 horas: Ballet de Danzas Españolas dirigido por Gisela Principe y Susana Fernández.

21 horas: cierre de jornada de expositores.

Domingo 5

11 horas: apertura de expositores

18 horas: Desfile.

19:30 horas: Luciana Quiroga.

20 horas: cierre de la muestra de expositores.