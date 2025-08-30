Tres Arroyos: La pista de atletismo del Polideportivo “Rubén González” cuenta con nueva iluminación

La Municipalidad de Tres Arroyos finalizó hoy el recambio de luminarias en la pista de atletismo del Polideportivo “Rubén González”, una obra muy esperada que representa un gran paso para todos los deportistas y vecinos que diariamente utilizan este espacio.

La presentación contó con la presencia del intendente municipal Pablo Garate, el director de Deporte Facundo Liébana, funcionarios del Ejecutivo y numerosos atletas locales, entre ellos el grupo “Los Correcaminos”, quienes celebraron la mejora que permitirá entrenar y disfrutar del predio en mejores condiciones.

Este trabajo forma parte de un plan integral de modernización del sistema de iluminación de la ciudad. Ya se realizó el recambio en las avenidas y plazas, y próximamente se iniciará en los barrios, avanzando en forma de anillos hasta completar la renovación total de las luminarias.