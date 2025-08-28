Tres Arroyos: “La Muni en tu barrio” llega a Ranchos

Este viernes 29 de agosto, de 15 a 18 horas, se llevará adelante una nueva edición de “La Muni en tu Barrio” en el Polideportivo del Barrio Ranchos.
La propuesta busca acercar el Municipio a los vecinos, generando un espacio de encuentro con funcionarios y áreas municipales para atender consultas, trámites y compartir información útil.
Durante la jornada se podrá acceder a:
- Centro de reclamos y sugerencias.
- Posta de vacunación.
- Adhesión y capacitación en telemedicina.
- Adhesión a la boleta digital.
- Vacunación y entrega de antiparasitarios.
- Oferta académica 2025.
- Consultas con funcionarios de todas las áreas.
“La Muni en tu Barrio” es una oportunidad para que cada vecino pueda acercarse, informarse y resolver gestiones sin alejarse de su barrio.