Tres Arroyos: “La Muni en tu barrio” llega a Ranchos

Este viernes 29 de agosto, de 15 a 18 horas, se llevará adelante una nueva edición de “La Muni en tu Barrio” en el Polideportivo del Barrio Ranchos.

La propuesta busca acercar el Municipio a los vecinos, generando un espacio de encuentro con funcionarios y áreas municipales para atender consultas, trámites y compartir información útil.

Durante la jornada se podrá acceder a:

Centro de reclamos y sugerencias.

Posta de vacunación.

Adhesión y capacitación en telemedicina.

Adhesión a la boleta digital.

Vacunación y entrega de antiparasitarios.

Oferta académica 2025.

Consultas con funcionarios de todas las áreas.

“La Muni en tu Barrio” es una oportunidad para que cada vecino pueda acercarse, informarse y resolver gestiones sin alejarse de su barrio.