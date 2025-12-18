Tres Arroyos: Kermesse Navideña en el CAPS 25 de Mayo

El próximo lunes 22 de diciembre, de 10 a 12.30 horas, se realizará una Kermesse Navideña en el CAPS 25 de Mayo, ubicado sobre Av. Libertad y 25 de Mayo, destinada a toda la comunidad.

Durante la jornada habrá inflables, juegos, actividades recreativas, zumba, comida rica y numerosos sorteos, en un espacio pensado para compartir un momento de encuentro y celebración en familia.

Además, los más chicos podrán acercar su cartita, ya que también estará presente Papá Noel, sumando un toque especial a esta propuesta navideña.

La actividad es organizada por el equipo del CAPS 25 de mayo, con el acompañamiento de la Secretaría de Desarrollo Social y Salud Comunitaria de Tres Arroyos, e invita a vecinos y vecinas a participar de una mañana diferente, llena de alegría y espíritu festivo.