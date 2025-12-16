Tres Arroyos: inscripciones abiertas para el programa “Todos al Agua”

La Dirección de Acción Social invita a los interesados a inscribirse en el Programa “Todos al Agua” pensado para que todas las familias de Tres Arroyos puedan disfrutar de la pileta municipal y las playas del distrito.
Este programa es el resultado de un trabajo en conjunto entre la Dirección de Acción Social, la Dirección de Deportes y el servicio de combis municipales, el cual busca brindar un verano de diversión y aprendizaje.
¿Dónde anotarse?
- Dirección de Accion Social (Pedro N. Carrera N°920)
- Caps más cercano
- Teléfonos 2983-603290 ó 422284 de lunes a viernes de 07 a 14 horas
¿Qué necesitan para inscribirse?
- Datos personales
- DNI
- Cuántos niños y adultos van a viajar.
- Contacto (telefóno), por ese medio se coordina transporte y horario.
- Los menores deberán ir con autorización firmada.