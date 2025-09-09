Tres Arroyos: Hallan bidones de agroquímicos tirados en la sección quintas

La Subsecretaría de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Tres Arroyos informa que el día de hoy halló nuevamente envases vacíos de agroquímicos tirados en la sección quintas, en las cercanías del predio dónde funciona la Planta de Separación de Residuos Sólidos Urbanos, ubicada en frente al Centro de Acopio Transitorio (CAT) de estos envases.

Luego del hallazgo, el personal municipal procedió a la recolección de los mismos, siendo un total de 25 bidones, para realizar su traslado al CAT para su correcta gestión. Este tipo de residuo es peligroso para el ambiente, por lo que, es importante que no sean vertidos para evitar las consecuencias ambientales y en la salud de los vecinos.

Hallan bidones de agroquímicos tirados en la sección quintas

Se recuerda a los señores productores, aplicadores y distribuidores de agroquímicos que según lo que establecido en la Ley Nacional n°27279 queda prohibido toda acción que implique el abandono, vertido, quema y/enterramiento de estos envases. La misma establece el resguardo bajo techo y la acción del tiple lavado para posibilitar el reciclado de los envases.

La responsabilidad de una buena gestión de los residuos es compartida. El CAT se encuentra ubicado en Av. Anibal Ponce 2600, funciona de lunes a viernes de 07 a 16 horas y pueden contactarse a través del número 2983-565287.