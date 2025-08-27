Tres Arroyos: golpeó a su hermano menor de edad y amenazó de muerte a su madre

Este martes, alrededor de las 23:00 horas, personal de la Comisaría Primera de Tres Arroyos, procedió en calle Benito Machado Nro. 400, a la aprehensión de un sujeto de 22 años, quien momentos previos agredió mediante golpes de puño a su hermano menor de 16 años y amenazó de muerte a su progenitora de 47 años.

Las víctimas fueron acompañadas por el personal policial a Comisaria de La Mujer y la Familia local para recepcionarle Declaración Testimonial de lo ocurrido momentos antes.

El aprehendido fue traslado a la sede policial a los fines legales pertinentes, siendo alojado en el sector de calabozos de esta Seccional Policial.

El hombre era buscado por la Justicia poseyendo un Pedido de Paradero Activo, por una IPP por el delito de Amenazas que data de fecha 11 de Septiembre de 2024, solicitado por la UFIJ Nro. 16 a cargo del Dr. Gabriel Lopazzo.

Las actuaciones por violencia Familiar se iniciaron con intervención de la UFIJ Nro. 6 a cargo de la Dra. Natalia Ramos.