Tres Arroyos: Fue sorprendido robando la batería de un camión y fue aprehendido

Personal de la Comisaría Primera de Tres Arroyos procedió a la aprehensión de un hombre de 24 años identificado como Farias, Albertino Benjamín quien fue sorprendido cuando intentaba robar la batería de un camión estacionado sobre calle Azcuénaga al 700.

El hecho ocurrió alrededor de las 03:00 horas, cuando personal de la patrulla urbana, perteneciente a la Secretaria de Seguridad de la Municipalidad de Tres Arroyos, realizaba las constantes recorridas por lugares previamente asignados observan a un sujeto con vestimenta negra, sustrayendo una batería de un camión marca KIA, estacionado en el lugar, propiedad de un vecino de 61 años de edad.

Fue sorprendido robando la batería de un camión y fue aprehendido

Al verse sorprendido el malviviente tira la batería y comienza darse a la fuga corriendo, por lo que personal de patrulla urbana lo persigue dando aviso a las autoridades policiales quienes rápidamente logran interceptarlo en calle Reconquista a la altura del mil.

Posteriormente se estableció que para sustraer la batería habría cortado los cables, utilizando un alicate que también fue secuestrado.

El sujeto quedó detenido por el delito de Robo en grado de tentativa con intervención de la UFIJ Nro. 17 a cargo del Sr. Agente Fiscal Dr. Lopazzo.