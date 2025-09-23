Tres Arroyos: evadió un control policial, se dio a la fuga y al ser interceptado agredió a los policias

Desde la Comisaría Primera de Tres Arroyos se informa que este lunes se procedió a la aprehensión de un hombre de 19 años quien evadió un control policial se dio a la fuga y al ser interceptado intentó agredir a los uniformados.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:30 horas, cuando el jóven que conducía un motovehiculo marca Zanella de 110 cc, y evadió un control policial, en Avenida Caseros 800 emprendiendo la fuga, realizando maniobras imprudentes por varias cuadras, poniendo en riesgo la integridad física propia como la de terceros.

evadió un control policial, se dio a la fuga y al ser interceptado agredió a los policias

El conductor fue interceptado en Avenida Ameghino 1110 y se resiste al accionar policial, empujando a los efectivos e intentando agredirlos. Rápidamente fue reducido y trasladado a la Comisaría Primera.

Se iniciaron actuaciones prevencionales por DESOBEDIENCIA, RESISTENCIA A LA AUTORIDAD E INF. ART. 193 BIS DEL C.P, con intervención de la UFIJ Nro. 17 del Depto. Judicial local, a cargo del Sr. Agente Fiscal Dr. Gabriel Ivan Lopazzo.

evadió un control policial, se dio a la fuga y al ser interceptado agredió a los policias

El rodado quedó secuestrado por carecer de documentación, a resguardo en el Corralón municipal de Tres Arroyos a cargo del Juzgado de Faltas Municipal.