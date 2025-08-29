Vía Tres Arroyos / Drogas

Tres Arroyos: En una causa por Amenazas Agravadas hallaron marihuana en un allanamiento domiciliario

En un domicilio de calle Uspallata a la altura del 400.

29 de agosto de 2025,

Este jueves personal GTO de la Estación de Policía de Seguridad Tres Arroyos, Comisaria Primera, en forma conjunta con el Escuadron de Caballeria local, realizó una Orden de Registro Domiciliario en la calle Uspallata a la altura catastral del 400, en el marco de una IPP por el delito de Amenazas Agravadas donde primeramente se buscada armas de fuego.

El allanamiento resultó negativo en este aspecto, pero se procedió al secuestro de marihuana por un peso total de 47,6 gramos, por lo que a la IPP iniciada se le sumara el delito de Inf. Ley 23737.

No se dispusieron otras medidas judiciales por el momento. Interviene UFIJ Nro. 16 a cargo del Dr. Lopazzo.

