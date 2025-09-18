Tres Arroyos: en un allanamiento recuperan moto robada y secuestran cocaína

En un allanamiento domiciliario realizado por el robo de un motovehículo, la policía de Tres Arroyos, secuestró en el lugar cocaína y dispuso la aprehensión de su morador por el delito de Encubrimiento e Inf. a la Ley 23737.

Personal GTO de la Comisaría Primera de Tres Arroyos, en conjunto con el Escuadrón de Caballería y personal del CPR, realizó una Orden de Registro Domiciliario en la calle Liniers Nro. 1200 de Tres Arroyos, en el marco de una IPP por el delito de Hurto de Motovehiculo. La orden fue emanada por el Juzgado de Garantías local.

La investigación comenzó por parte del GTO a raíz de una denuncia por Hurto de Motovehiculo radicada por una vecina tresarroyense de 42 años.

A través de testigos y relevamientos de cámaras, el magistrado otorgó y ordenó el allanamiento la que arrojó resultados altamente positivos.

Se procedió al secuestro de un teléfono celular, un Motovehículo marca Honda Titan de 150 cc, sobre el que pesaba un pedido de Secuestro Activo, de fecha 14 de Marzo del año 2024, por el delito de Robo Agravado (realizado con armas de fuego) en la ciudad de Mar del Plata, documentacion a nombre del damnificado identificado como Scarpati Fernando Leandro con domicilio en la ciudad balnearia.

Además se secuestró la cantidad de 9,8 gramos de cocaína (comprobado luego del test orientativo), 43 gramos de sustancia de corte (bicarbonato, o símil) y 141.000 mil pesos en moneda nacional.

En consecuencia, y ante ello se procede a la Aprehensión del morador de la vivienda, de 36 años, por el delito de Encubrimiento, e Inf. Ley 23737, quien además en primera instancia fuera el investigado por el delito de hurto del motovehículo denunciado por la vecina tresarroyense, y que diera origen a la presente IPP (el que por el momento no fue habido), se continúan con las investigaciones.

El aprehendido continúa alojado en el sector de calabozos de la Estación de Policía de Seguridad a disposición de la UFIJ Nro. 16 a cargo del Dr. Gabriel Ivan Lopazzo.-