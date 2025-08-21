Tres Arroyos: El peluquero Benjamín Duartez corta el pelo gratis a jubilados todos los lunes

Benjamín Duartez, un joven de 23 años, barber y peluquero autodidacta, decidió brindar cortes de pelo gratuitos a jubilados todos los lunes en su local de calle Alem 1430. La iniciativa nació tras su paso por geriátricos y busca, según sus palabras, “dar algo de uno mismo a quienes más lo necesitan”.

“Hace unos 10 años que corto el pelo, desde los 12 o 13 años. Siempre lo quise hacer y nunca me gustó salir a la luz porque no soy así, lo hago de corazón. Y ahora se me dio por empezar en los geriátricos”, contó Benjamín.

Con 23 años, reparte su tiempo entre la peluquería y el fútbol. “Entreno en Central, juego de delantero en segunda división. El fin de semana di la asistencia del gol que nos dio el triunfo”, relató con orgullo.

El joven recuerda sus comienzos con humor: “Arranqué mirando videos, nunca hice un curso. Al principio uno hace lío, pero los amigos siempre me dieron una mano y se prestaban como modelos”. Hoy atiende en Alem 1430, donde trasladó su local después de trabajar en la casa de sus padres.

Los lunes son especiales. “Voy a tomarme ese día para atender gratis a los jubilados. Trabajo sin turno: llegan y los atiendo. Llevo todas mis cosas, lo hago sin pedir nada a cambio” , explicó.

Benjamín también observa la realidad social desde la trinchera de la peluquería: “La calle está brava, todos lo sabemos, la droga se vive mucho en el barrio. A veces los chicos vienen, se desahogan conmigo, hablan de cosas que quizás no hablan en su casa. Eso me pone contento, porque uno también les puede dar un consejo”.

En cuanto a las modas, asegura que conviven generaciones con estilos distintos: “A la gente grande le gusta el corte clásico, mientras que los chicos piden el degradé. Las rayitas en los costados todavía se usan mucho entre los más chicos”.

Sbre esta nueva iniciativa solidaria Benjamín expresa: “Lo hago de corazón, sin nada a cambio. Es mi manera de devolver un poco lo que la gente del barrio siempre me dio a mí”.