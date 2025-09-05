Tres Arroyos: El Municipio transformará el histórico galpón ferroviario en un mercado gastronómico y espacio comunitario

El Municipio presentó un proyecto para recuperar el histórico galpón ferroviario abandonado en un espacio comunitario y mercado gastronómico abierto, inclusivo y familiar, pensado para fortalecer el comercio local, acompañar a los emprendedores y brindar a la comunidad un lugar de esparcimiento.

El proyecto conservará la esencia industrial del sitio, respetando elementos originales como las antiguas vías del tren y un vagón histórico, que se integrarán a una propuesta moderna con food trucks, mesas comunitarias, luces colgantes y detalles artísticos.

Esta iniciativa no solo busca impulsar la economía local y abrir nuevas oportunidades a emprendedores y comerciantes, sino también recuperar un espacio simbólico de la ciudad para transformarlo en un ámbito de pertenencia, encuentro y desarrollo comunitario.