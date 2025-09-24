Vía Tres Arroyos / Cooperativas

Tres Arroyos: El Municipio participó de un encuentro con las cooperativas locales

Estuvieron presentes el intendente Pablo Garate, junto al subsecretario de Programas de Desarrollo Productivo de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Rachid; el director de Estrategia Productiva, Emiliano Sofía; y la directora de Producción y Sustentabilidad, Margarita Tourn.

24 de septiembre de 2025,

El intendente Pablo Garate, junto al subsecretario de Programas de Desarrollo Productivo de la Provincia de Buenos Aires, Hernán Rachid; el director de Estrategia Productiva, Emiliano Sofía; y la directora de Producción y Sustentabilidad, Margarita Tourn, compartieron una jornada de trabajo con las cooperativas locales y con la representante del Instituto Provincial de Asociativismo y cooperativismo (IPAC) en Tres Arroyos, Adela Cornu.

Durante el encuentro se generó un espacio de diálogo en el que se escucharon las problemáticas actuales que atraviesan las cooperativas, en un contexto nacional complejo. El intendente remarcó la importancia de sostener un vínculo cercano con estas instituciones, que cumplen un rol fundamental en la economía local.

Desde el Municipio se mantuvo el compromiso de continuar en contacto permanente con las cooperativas y de seguir apostando al trabajo conjunto para resolver los problemas cotidianos.

