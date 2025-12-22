Tres Arroyos: El Instituto 33 sumó una nueva carrera

El Instituto Superior de Formación Docente y Técnica 33 de Tres Arroyos presentó la Diplomatura Superior en Cooperativismo y Economía Social que se dictará a partir de 2026 de manera gratuita.

La presentación estuvo a cargo de la directora de la institución Graciela Callegari, el contador de GESTA Marcelo Perilli, Pablo Escudero presidente de la Mesa de Cooperativas y de GESTA.

los disertantes detallaron que el cursado será mayoritariamente virtual, con talleres presenciales para las prácticas.

El postítulo tiene una duración de tres cuatrimestres con un total de 600 horas, que incluye un dictamen que establece reconocimiento y puntaje para todos los niveles de educación.

La inscripción está disponible de manera online. Toda la información se encuentra disponible en el sitio web institucional HACIENDO CLIC ACÁ La propuesta es gratuita para quienes lo cursen.