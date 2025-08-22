Tres Arroyos: El gobierno municipal otorgó un aumento del 10% a los empleados municipales

La Municipalidad de Tres Arroyos informa que, en el marco de un acuerdo salarial junto al sindicato, se dispuso un incremento del 10% para los haberes correspondientes al mes de agosto de todos los empleados Municipales.

Este aumento se enmarca en la política de recuperación salarial impulsada por la actual gestión. Gracias a los acuerdos alcanzados, los trabajadores municipales han logrado mejoras por encima de la inflación, consolidando un esfuerzo conjunto para acompañar a la familia municipal en momentos difíciles.

En el año 2024, con una inflación acumulada del 117,5%, los empleados municipales recibieron una recomposición total del 158,47%, lo que significó un aumento por encima de la inflación.

En lo que va del 2025, con el nuevo aumento del mes de agosto, los haberes acumulan una suba cercana al 45%, mientras que la inflación hasta junio alcanzó el 15,05% y la proyección anual del REM del Banco Central estima un 27%. Esto significa que también en este año los salarios municipales se ubican por encima de la inflación esperada, fortaleciendo el ingreso de los trabajadores.