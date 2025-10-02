Tres Arroyos: Dos aprehendidos por robo en un establecimiento rural

En la madrugada del 2 de octubre de 2025, personal del Comando de Prevención Rural (CPR) Tres Arroyos detectó un vehículo que circulaba en horarios y condiciones inusuales, saliendo de un predio rural ubicado sobre la Ruta Nacional Nº 3, kilómetro 496, donde no se registra actividad nocturna.

Al acercarse para un control preventivo, los ocupantes mostraron comportamiento nervioso y versiones contradictorias sobre su procedencia, lo que generó sospechas adicionales sobre la legalidad de sus acciones.

La intervención se reforzó al constatar que uno de los ocupantes contaba con una restricción judicial vigente que le prohibía acercarse al predio, confirmando que su presencia era irregular y justificada la inspección del vehículo.

Dos aprehendidos por robo en un establecimiento rural

Durante la requisa se encontraron varios elementos, que posteriormente fueron reconocidos como propiedad del establecimiento rural, asegurando así que los bienes fueran recuperados y resguardados correctamente.

Ambos individuos fueron aprehendidos en flagrancia, imputados por robo agravado por efracción y desobediencia a medida judicial, quedando a disposición de la justicia y cumpliendo con todas las garantías legales.