En la noche del miércoles, cerca de las 22:20, un hombre de 27 años ingresó de manera violenta a la sede de la Secretaría de Desarrollo Social de Tres Arroyos. Para acceder al lugar, rompió un alambre perimetral y un vidrio de ventilación de un baño.

El accionar fue detectado a través de las cámaras de seguridad municipales, lo que permitió una rápida intervención de personal de Prevención Urbana y de la Estación de Policía de Tres Arroyos.

Detenido tras ingresar a la Secretaría de Desarrollo Social y sustraer una desmalezadora

Minutos más tarde, el sospechoso fue interceptado en calle Domingo Vásquez al 400.

El hombre, identificado como Gullermo Ezequiel García, había sustraído una desmalezadora, la cual descartó poco antes de ser detenido.

El caso quedó a disposición de la UFIJ a cargo del Dr. Gabriel Ivan Lopazzo que inició actuaciones por el delito de robo.

