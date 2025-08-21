Tres Arroyos: curso de Gestión y Abordaje Integral del Servicio Alimentario Escolar para auxiliares y aspirantes

El Consejo Escolar informa e invita a participar del curso de Gestión y Abordaje Integral del Servicio Alimentario Escolar, diseñado por la Dirección de Nutrición y Calidad de los Alimentos del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad para las/os auxiliares de escuelas.

El curso consta de 10 módulos que se dictarán con modalidad mixta, teniendo una duración total de 7 semanas.

Habrá tres encuentros presenciales de hasta 2:30 horas cada uno, y el resto de los contenidos se trabajarán de manera virtual asincrónica.

A lo largo de los módulos se abordarán temas como:

Procesos de almacenamiento.

Conservación y cocción de alimentos garantizando su inocuidad.

Promoción de una alimentación saludable, adaptada a niños, niñas y adolescentes con celiaquía.

El rol central de la escuela en la construcción de entornos escolares que favorezcan la salud integral.

Al finalizar, quienes realicen el curso y su correspondiente evaluación obtendrán el Carnet Único de Manipulador de Alimentos, requisito indispensable para toda persona que manipule alimentos (según el artículo 21 del Código Alimentario Argentino). Asimismo, se otorgará puntaje de acuerdo a la resolución 293/18 (art. 27) de los auxiliares.

El curso comenzará el lunes 1 de septiembre de 2025 y finalizará el domingo 19 de octubre de 2025.

Información de las clases presenciales

Días: martes 2/09, martes 16/09 y martes 23/09

Horario: 09:30 hORAS.

Lugar: Salón Islas Malvinas, EP N°1 (planta alta)

Dirección: Sarmiento 50, Tres Arroyos

Las inscripciones serán mediante el siguiente formulario de Google que visualizás HACIENDO CLIC ACÁ

Pueden inscribirse hasta el domingo 31 de agosto a las 23:59 hs. o hasta que se complete el cupo (lo que suceda primero).

Es importante que completen todos los datos correctamente ya que a través del correo electrónico que indiquen desde la organización se comunicarán con los inscriptos, y con los documentos que suban se elaborarán los certificados y carnets al aprobar el curso.

IMPORTANTE: Procurar que las fotos que solicita el formulario sean NÍTIDAS, de lo contrario, no se podrá gestionar el carnet de manipulador de alimentos.

Este curso está solo destinado a auxiliares o aspirantes de TRES ARROYOS. No se admitirán trabajadores/as de otros distritos ni personas que no ocupen los cargos mencionados.

Para consultas, pueden escribir a sofia.arribasmdc@gmail.com