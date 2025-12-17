Tres Arroyos: Convocatoria al Programa “Establecimiento Comprometido con la Accesibilidad” para prestadores turísticos del distrito

La Dirección de Turismo y el Área de Discapacidad de la Municipalidad de Tres Arroyos invitan a los prestadores turísticos del distrito a participar del programa de Sensibilización y Certificación “Establecimiento Comprometido con la Accesibilidad”, una iniciativa orientada a promover la inclusión y mejorar la calidad de la experiencia turística para todas las personas.

El programa propone trabajar la accesibilidad como un derecho, respaldado por la Ley Nacional N° 25.643, y al mismo tiempo como una oportunidad para fortalecer la hospitalidad y ampliar el alcance de los servicios turísticos. A través de esta propuesta, los establecimientos que participen podrán acceder a un proceso de acompañamiento técnico que incluye un autodiagnóstico y la elaboración de un plan de mejora progresiva en aspectos físicos, comunicacionales y sensoriales.

Como parte del recorrido, los prestadores que completen el proceso podrán obtener el Sello “Establecimiento Comprometido con la Accesibilidad”, un reconocimiento oficial que visibiliza el compromiso asumido y permite integrar a los establecimientos en plataformas institucionales de difusión.

Para iniciar el proceso de postulación y autodiagnóstico, los interesados deberán completar el formulario de registro disponible en la página web turismo.tresarroyos.gov.ar o HACIENDO CLIC ACÁ

Para más información, comunicarse al 2983-458996 (Dirección de Turismo) o 2983-457085 (Área de Discapacidad), de lunes a viernes, de 7 a 14 horas.