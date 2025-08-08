Vía Tres Arroyos / Residencias

Tres Arroyos: Convocatoria a Jefatura de Residencia en Medicina General – Atención Primaria de la Salud

La convocatoria está dirigida a profesionales que hayan finalizado su residencia y deseen continuar su formación desde un rol de coordinación, liderazgo y acompañamiento de nuevos residentes.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

8 de agosto de 2025,

Tres Arroyos: Convocatoria a Jefatura de Residencia en Medicina General – Atención Primaria de la Salud
Centro de Salud de Tres Arroyos - Hospital Pirovano

El Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos abre la inscripción para cubrir 1 vacante de Jefe/a de Residentes en la especialidad de Medicina General en Atención Primaria de la Salud.

La convocatoria está dirigida a profesionales que hayan finalizado su residencia y deseen continuar su formación desde un rol de coordinación, liderazgo y acompañamiento de nuevos residentes, en un entorno comunitario y con enfoque integral de la salud.

Período de inscripción: del 7 al 11 de agosto

Contacto: direccionaps@cmsta.gob.ar – 2983 640486.

Convocatoria a Jefatura de Residencia en Medicina General – Atención Primaria de la Salud
Convocatoria a Jefatura de Residencia en Medicina General – Atención Primaria de la Salud

Temas Relacionados

MÁS DE Residencias
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS