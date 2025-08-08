Tres Arroyos: Convocatoria a Jefatura de Residencia en Medicina General – Atención Primaria de la Salud

El Centro Municipal de Salud de Tres Arroyos abre la inscripción para cubrir 1 vacante de Jefe/a de Residentes en la especialidad de Medicina General en Atención Primaria de la Salud.

La convocatoria está dirigida a profesionales que hayan finalizado su residencia y deseen continuar su formación desde un rol de coordinación, liderazgo y acompañamiento de nuevos residentes, en un entorno comunitario y con enfoque integral de la salud.

Período de inscripción: del 7 al 11 de agosto

Contacto: direccionaps@cmsta.gob.ar – 2983 640486.