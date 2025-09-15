En este fin de semana de intensa actividad en el distrito de Tres Arroyos, desde la Secretaría de Seguridad se realizaron controles de tránsito en diferentes puntos, además de brindar apoyo logístico a la seguridad en el flujo de vehículos del evento de La Rural y la Fiesta del Turismo Rural en San Francisco de Bellocq.

Las infracciones registradas en esta ocasión fueron 73.

Nueve son de alcoholemia positiva, recordamos a los vecinos que en la Provincia de Buenos Aires rige la ley de alcohol 0.

Por falta de licencia, 9 ciudadanos fueron infraccionados, 1 por falta de tarjeta verde, 6 por falta de seguro, 11 con documentación incompleta, 2 por falta de dominio, 1 persona en doble fila, 7 estacionados en lugares prohibidos, 3 camiones circulando en casco urbano en zonas no permitidas, ochavas, enganches, ruidos molestos y pasar semáforo en rojo también fueron infracciones cometidas por vecinos.

Tres Arroyos: Controles de tránsito en el fin de semana

El objetivo de los controles de tránsito es ordenar la circulación y cuidar a los ciudadanos de todo el distrito, siempre buscando la concientización de la población en primer lugar y tomando como medida final el proceso de infracción cuando no se cumplen las normas de transito que rigen en la provincia de Buenos Aires.