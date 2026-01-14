Este martes personal policial de la Comisaría Primera de Tres Arroyos procedió a la aprehensión de un hombre de 25 años que circulaba en una motocicleta que tenía pedido de secuestro activo por robo.

El hecho ocurrió alrededor de las 12 horas en Avenida Belgrano al 700. En un control vehicular se interceptó a un hombre que transitaba a bordo de un motovehiculo marca KTM, modelo DUKE, de 390 cc, sin dominio, colocado.

Tres Arroyos: circulaba en una moto robada y fue aprehendido

Al solicitarle la documentación requerida para circular, este carecía de la misma por lo que, se cursa por sala de informática el número de chasis y motor del rodado mencionado, surgiendo que el mismo posee un pedido de SECUESTRO ACTIVO, por el delito de HURTO AGRAVADO DE MOTOVEHICULO DEJADO EN LA VIA PUBLICA, solicitado por la ODEPA del Departamento Judicial de General Pueyrredón (Comisaria 7ma de Mar del Plata), de fecha 07 de Febrero del año 2025.

Se instruyen actuaciones por el delito de Encubrimiento, con intervención de la UFIJ nro. 16 del Depto. Judicial local, y de la ODEPA del Depto. Judicial del Partido de General Pueyrredon.