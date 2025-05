Tres Arroyos: circuito único y obligatorio para la circulación del transporte de carga

La Municipalidad informa que está en vigencia la Ordenanza N.º 7724/2024, que establece un circuito único y obligatorio para la circulación del transporte de carga dentro del ejido urbano. Esta medida tiene como principal objetivo ordenar el tránsito, proteger la infraestructura vial y cuidar la seguridad de todos los vecinos.

Los transportistas deberán respetar estrictamente el recorrido estipulado, bajo pena de recibir multas si se detecta su circulación por zonas no autorizadas.

¿Cuáles son las avenidas habilitadas?

El circuito incluye tramos específicos de las siguientes arterias, en su mayoría habilitadas en ambas manos:

Avda. Esteban Echeverría (del 1 al 1600)

Avda. Aníbal Ponce (del 1 al 1600)

Avda. Libertad (del 1 al 1600)

Avda. Constituyentes (del 1 al 1600)

Avda. Juan B. Justo (del 1 al 1600)

Avda. Monteagudo (del 1 al 1600)

Avda. Alem (del 1 al 1600)

Avda. Lisandro de la Torre (del 1 al 1600)

Avda. del Trabajador (del 100 al 1600)

Pedro N. Carrera, Sarmiento, Sebastián Costa, Colón, Saavedra, Avda. Moreno, Ituzaingó, Chacabuco (Pje. Volponi), Castelli, Coronel Dorrego, 25 de Mayo.

En algunos tramos se especifica la mano de circulación permitida.

El detalle completo se encuentra disponible en la ordenanza publicada oficialmente y puede ser consultado en la web del Municipio.

Excepciones bajo control

En el caso de transportes con mercadería no perecedera que deban ingresar a zonas no habilitadas por razones de carga o descarga, será obligatorio gestionar un permiso escrito ante la Dirección de Coordinación Operativa de la Secretaría de Seguridad o la Dirección de Bromatología y Zoonosis, según corresponda. En estos casos, el recorrido deberá ser el más corto posible y no habilita al estacionamiento en zonas no permitidas.

Además, se autoriza la circulación por otras arterias pavimentadas únicamente cuando los vehículos circulen con el chasis vacío.

Multas para quienes no respeten la norma

Desde el Municipio se hace un llamado al compromiso de los transportistas con el cumplimiento de esta ordenanza, que busca mejorar la convivencia vial y el orden urbano. El incumplimiento de lo establecido será motivo de sanciones económicas, de acuerdo al marco legal vigente.