La alianza Fuerza Patria realizó el cierre de campaña de las elecciones legislativas del próximo domingo en el salón de la Junta Vecinal del Barrio Escuela Nº 18.

La lista que lleva como primer candidato a Martín Rodríguez Blanco secundado por Patricia Zurita estuvo acompañada por el intendente Pablo Garate y el jefe de Gabinete, Julio “Pity” Federico.

cierre de campaña de Fuerza Patria

Rodríguez Blanco destacó que se sienten preparados para este domingo 7 de septiembre: “El agradecimiento es a todos, por estar con nosotros, por darnos ese empujón y la fuerza necesaria para llegar a hoy y estar más que seguros de que vamos por el buen camino”.

cierre de campaña de Fuerza Patria

Garate por su parte hizo un repaso del año y medio de gestión, señalando logros y también planes a futuro para el distrito:

“Había que animarse a más, había que empezar a hacer eso que no se podía y, en menos de 24 meses, Tres Arroyos se empezó a transformar. Y por todo esto tenemos que seguir construyendo el Tres Arroyos que soñamos, el Tres Arroyos que los tresarroyenses nos merecemos. Sabemos que todavía queda mucho por hacer, por eso hay que seguir por el camino que venimos, y la lista de Martín y de Fuerza Patria es la que continúa con la gestión, la que defiende a Tres Arroyos”.

cierre de campaña de Fuerza Patria

cierre de campaña de Fuerza Patria

cierre de campaña de Fuerza Patria

cierre de campaña de Fuerza Patria