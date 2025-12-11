Tres Arroyos: Carlos Sánchez ya forma parte del Paseo de los Intendentes

Esta mañana en el Paseo de Intendentes de Tres Arroyos se descubrió el cuadro del ex mandatario Carlos Alberto Sánchez, en un pequeño e íntimo acto junto a sus hijos Graciela y Guillermo, familiares, vecinalistas y concejales de los distintos bloques.

En la breve ceremonia, la Presidenta del Cuerpo Deliberativo Mara Redivo brindó unas palabras de reconocimiento a la trayectoria del ex jefe comunal, al igual que su hija Graciela, el Presidente del Movimiento Vecinal Federico Balbuena y el Intendente Pablo Garate.

Carlos Sánchez ya forma parte del Paseo de los Intendentes

Carlos Sánchez fue concejal, Director del Ente Vial e Intendente desde el año 2003 hasta finales de 2023, marcando una firme política por el desarrollo local y productivo. Por cuestiones personales no pudo estar presente en este homenaje, sin embargo, el público le deseó una pronta mejoría de su estado de salud.

Sabina Sánchez en comunicación con Vía Tres Arroyos dio detalles sobre la salud de Don Carlos

Sabina Sánchez, hija menor del exintendente Carlos Sánchez, quien no pudo asistir a la ceremonia por estar abocada junto a su madre a la asistencia de Don Carlos, expresó a través de Vía Tres Arroyos, su agradecimiento por la preocupación respecto al estado de salud de su padre. Informó que se encuentra estable, atravesando una recuperación lenta tras un año complejo.

“ Papá se encuentra bien, con algunos traspiés propios de la recuperación después de un año muy duro que tuvo que atravesar con su salud . Fueron meses complicados, con internaciones, pero ya salió adelante. El estado crítico que supo tener ya pasó y ahora enfrenta algunas dificultades que tienen que ver con la debilidad propia de la recuperación y de la edad, pero en líneas generales está bien”.

Sabina explicó que, debido a esta situación, no pudo asistir al acto en el que se descubrió el cuadro con la imagen del exintendente en el Palacio Municipal, en cumplimiento de la ordenanza que establece la inclusión de todos los jefes comunales elegidos democráticamente.

“Queríamos disculparnos por no poder asistir al acto en el que se hizo el descubrimiento del cuadro. Destacó el orgullo familiar por el reconocimiento y por las cinco oportunidades en las que su padre fue electo por el voto popular.

“Papá tuvo la oportunidad de ser elegido por el pueblo de Tres Arroyos en cinco oportunidades, con un acompañamiento muy importante en las urnas de la mano del Movimiento Vecinal. Como familia estamos completamente orgullosos de tener nuestro apellido en esa galería y de todo lo que eso significa”.

Agradeció a las autoridades y al Concejo Deliberante por el homenaje.

“Agradecemos a las autoridades del Concejo Deliberante, al bloque del Movimiento Vecinal y a todas las personas que participaron de este reconocimiento”.

Finalmente, explicó que parte de la familia sí estuvo presente, aunque ella y su madre no pudieron asistir por una complicación de salud que afectó al exintendente esa misma mañana.

“Mamá y yo estábamos abocadas de lleno a la salud de papá, que había tenido un traspié esta mañana que terminó en la clínica. Acompañamos esta situación y por eso no pudimos estar presentes, pero hasta último momento avisamos a la presidenta del Concejo que no íbamos a poder asistir. Acompañamos con todo el corazón este homenaje y agradecemos profundamente el afecto y el reconocimiento”.

