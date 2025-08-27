Vía Tres Arroyos / Seguridad

Tres Arroyos: Capacitación abierta de “Ojos en Alerta”

Será el jueves en el Teatro Municipal.

27 de agosto de 2025,

La secretaría de Seguridad dependiente de la Municipalidad de Tres Arroyos invita a todos los vecinos a participar de la primera capacitación abierta del programa “Ojos en Alerta”, una herramienta pensada para mejorar la seguridad a través de la comunicación directa con el Centro de Seguridad local por WhatsApp.

La capacitación se realizará el jueves 28 de agosto, a las 19 horas, en el Teatro Municipal, y tendrá una duración aproximada de 40 minutos.

“Ojos en Alerta” ya funciona en la ciudad con la participación de comerciantes, y ahora se busca que más vecinos se sumen a esta propuesta para dar aviso rápido ante hechos delictivos o situaciones de urgencia.

