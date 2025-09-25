Tres Arroyos: avanzan las obras de desagües pluviales en el barrio Olimpo

El Municipio de Tres Arroyos continúa avanzando en la obra de desagües pluviales del Barrio Olimpo, una inversión histórica de $406.000.000 que dará respuesta a una demanda de larga data de los vecinos.
La zona de San Luis y Liniers son de las afectadas ya que se inundan continuamente desde hace más de 20 años porque el agua no baja debido a los niveles y a la falta de bocas de tormenta cercanas. Esta situación también alcanza a toda la avenida principal, generando serias complicaciones en cada lluvia.
Con esta obra, la solución se plantea de raíz: el sistema permitirá conducir todo el caudal por debajo de la tierra, mediante la construcción de 845 metros lineales de pluvial y la utilización de 1.200 metros de caños, que incluyen los ramales hacia las nuevas bocas de tormenta hasta el puente faraónico.
Al respecto el intendente Pablo Garate expresó: “Sabemos lo que significa esta obra para los vecinos del Olimpo. Durante años, cada lluvia traía complicaciones y hoy podemos decir que estamos trabajando para que eso quede atrás”.