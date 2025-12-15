Vía Tres Arroyos / Policiales

Tres Arroyos: atacó con un hacha una propiedad y le encontraron un cuchillo entre sus pertenencias

Sucedió en un domicilio de calle Neuquén bis, entre Charcas y Catamarca.

Redacción Vía Tres Arroyos
15 de diciembre de 2025,

Tres Arroyos: atacó con un hacha una propiedad y le encontraron un cuchillo entre sus pertenencias
El día domingo 14 de diciembre, alrededor de las 18:30 horas, en calle Neuquén bis sin numeración catastral, entre calle Charcas y Catamarca, personal de la Estación de Policia de Seguridad Comunal, Comisaria Primera de Tres Arroyos, procedió a la aprehensión de un sujeto de 28 años, quien a la llegada de personal policial a raíz de un llamado al 911, se encontraba dañando con un hacha, una edificación propiedad de una mujer de 37 años.

Al cacheo superficial del aprehendido además se encontró un cuchillo, por lo que en primera instancia se labraron actuaciones prevencionales por el delito de DAÑO con intervención de la UFIJ Nro. 16 del Depto. Judicial local, y paralelamente actuaciones contravencionales por Inf. Art. 43 inc. “a” de la ley 8031 a cargo del Juzgado en lo Correccional del Depto. Judicial local.

