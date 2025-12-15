Tres Arroyos: atacó con un hacha una propiedad y le encontraron un cuchillo entre sus pertenencias

El día domingo 14 de diciembre, alrededor de las 18:30 horas, en calle Neuquén bis sin numeración catastral, entre calle Charcas y Catamarca, personal de la Estación de Policia de Seguridad Comunal, Comisaria Primera de Tres Arroyos, procedió a la aprehensión de un sujeto de 28 años, quien a la llegada de personal policial a raíz de un llamado al 911, se encontraba dañando con un hacha, una edificación propiedad de una mujer de 37 años.

atacó con un hacha una propiedad y le encontraron un cuchillo entre sus pertenencias

Al cacheo superficial del aprehendido además se encontró un cuchillo, por lo que en primera instancia se labraron actuaciones prevencionales por el delito de DAÑO con intervención de la UFIJ Nro. 16 del Depto. Judicial local, y paralelamente actuaciones contravencionales por Inf. Art. 43 inc. “a” de la ley 8031 a cargo del Juzgado en lo Correccional del Depto. Judicial local.

