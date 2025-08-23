Tres Arroyos: Aprehensión por resistencia a la autoridad

Este viernes alrededor de las 20:15 horas, personal policial de la Estación de Policía de Seguridad Comunal Comisaria Primera de Tres Arroyos, juntamente con personal del Cuerpo de Caballeria local, realizando operativos de rutina, en la intersección de la calle Libertad y Brandsen proceden a detener la marcha de un ciclomotor de 110 cc, conducido por Larroca Ascencio Leandro de 39 años, sobre quien pesaba una Captura Activa solicitada por el Tribunal Criminal de Tres Arroyos.

Por tal motivo se lo conduce a la Estación Policial a los fines legales pertinente, lugar donde luego de corroborarse que la Captura Activa no interesaba por haberse realizado los pasos legales pertinentes en tiempo y forma, Larroca sin justificativo alguno se torna agresivo, comenzando al empujar a los funcionarios públicos, e intentando agredirlos mediante golpes de puños no logrando herir a ningún efectivo policial.

Por lo cual se procedió la Aprehensión por el delito de Resistencia a la Autoridad Agravada con intervención de la UFIJ Nro. 17 a cargo del Dr. Lopazzo.