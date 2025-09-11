Vía Tres Arroyos / Policiales

Tres Arroyos: Aprehendido por violencia de género contra su pareja

Un hombre de 43 años le causó lesiones de caracter leve a su pareja.

Redacción Vía Tres Arroyos

11 de septiembre de 2025,

Este miércoles alrededor de las 23 horas personal Comisaría Primera de Tres Arroyos, procedió en calle Catamarca a la altura del300, a la aprehensión de un hombre de 43 años, quien momentos previos le propinó un golpe en el brazo izquierdo a su pareja de 20 años, causándole lesiones carácter leves.

La víctima fue trasladada a Comisaria de la Mujer y Familia local, donde se le recepcionó declaración testimonial por lo ocurrido.

El aprehendido fue trasladado hacia sede de la Comisaría Primera a fines legales pertinentes.

Se iniciaron actuaciones prevencionales por Lesiones Leves Agravadas, e Inf. Ley 12569 con intervención de la UFIJ Nro. 6 del Depto. Judicial local a cargo de la Dra. Ramos.

