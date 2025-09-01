Tres Arroyos: amenazó con prender fuego la casa de su expareja y fue aprehendido

Personal de la Comisaría Primera de Tres Arroyos procedió este domingo a la aprehensión de un hombre de 30 años que amenazó con prender fuego la casa de su expareja, una mujer de 24 años.

La detención se llevó adelante en un domicilio de calle Zapiola a la altura del 700.

Activándose los protocolos del caso, la víctima fue trasladada a Comisaria de la Mujer y Familia, donde además de recibir la contención necesaria, se le recepcionó declaración testimonial por lo ocurrido.

Por su parte el aprehendido fue trasladado a la sede de la Comisaria Primera fines cumplimentar recaudos legales necesarios.

Se iniciaron actuaciones prevencionales por Lesiones AMENAZAS E INF. LEY 12569, con intervención de la UFIJ Nro. 6 del Depto. Judicial local a cargo de la Dra. Ramos.