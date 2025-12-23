Vía Tres Arroyos / Municipalidad de Tres Arroyos

Tres Arroyos alcanzó el máximo nivel de transparencia fiscal según ASAP

El Municipio de Tres Arroyos fue reconocido con el puntaje ideal de 100 puntos en el Índice de Transparencia Fiscal Municipal, elaborado por la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), según el informe correspondiente a noviembre de 2025.

23 de diciembre de 2025,

Plaza San Martín Tres Arroyos

Este resultado ubica a Tres Arroyos dentro del nivel de “Cumplimiento Estricto”, la máxima calificación posible, y lo posiciona entre los 63 municipios bonaerenses que cumplen rigurosamente con las disposiciones de la Ley de Responsabilidad Fiscal y las mejores prácticas en materia de gestión y rendición de cuentas.

El informe destaca que el Municipio cumple con la totalidad de los ítems evaluados, garantizando el acceso público, claro y actualizado a la información financiera:

Transparencia y acceso a la información: obtuvo el puntaje máximo por contar con un sitio web de fácil acceso, con enlaces visibles y ordenados para la consulta ciudadana.

Presupuesto 2025: publicación del presupuesto vigente en tiempo y forma.

Situación económico-financiera: presentación trimestral actualizada, sin retrasos.

Ejecución presupuestaria: difusión de la ejecución de recursos y gastos de manera periódica.

Gastos por finalidad y función: información detallada sobre el destino de los recursos según los servicios brindados.

Deuda pública: publicación del stock de deuda y su perfil de vencimientos.

Desde la Municipalidad de Tres Arroyos expresaron que: “Este reconocimiento reafirma el compromiso del Municipio de Tres Arroyos con una administración responsable, ordenada y transparente, fortaleciendo el control ciudadano y garantizando que cada peso de los vecinos sea gestionado con seriedad y previsibilidad.

Porque la transparencia no es un eslogan: es gestión, es información pública y es respeto por los recursos de todos".

