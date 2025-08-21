Vía Tres Arroyos / Robo

Tres Arroyos: Accionar inmediato de las Patrullas Urbanas y trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad

Intervinieron en un hecho ocurrido en calle La Rioja al 600, donde un individuo que circulaba en bicicleta descartó un radiador que llevaba en su poder al advertir la presencia de los móviles.

21 de agosto de 2025,

Este jueves, alrededor de las 01:50 horas las Patrullas Urbanas de Tres Arroyos intervinieron en un hecho ocurrido en calle La Rioja al 600, donde un individuo que circulaba en bicicleta descartó un radiador que llevaba en su poder al advertir la presencia de los móviles.

De manera inmediata, el masculino emprendió la fuga e ingresó en una vivienda ubicada en calle Sadi Carnot al 1200.

Gracias al rápido accionar de las Patrullas Urbanas y al trabajo articulado con las autoridades competentes, se logró asegurar el elemento descartado y avanzar con las actuaciones correspondientes.

