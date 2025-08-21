Tres Arroyos: abierta la votación de “Juventud en Acción”

La Dirección de Políticas para la Juventud de la Municipalidad de Tres Arroyos informa que ya se encuentra abierta la votación de los proyectos de “Juventud en Acción”.

Del programa han participado más de 250 jóvenes habiendo presentado 18 proyectos en total. Cabe recordar que cada uno de estos grupos ha presentado un proyecto de política pública que por medio del voto de los vecinos se definirá cuáles serán llevados a cabo.

Según el Director del área, Julián Tornini “Por primera vez la juventud tresarroyense tiene la posibilidad de participar de forma directa al proponer una política pública y la comunidad será quien elija. Como desde el primer día, sostenemos con hechos más que con palabras que para nuestro gobierno los jóvenes ocupan un lugar preponderante”.

Para poder votar algún proyecto, hay que:

1. Ingresar a vota.tresarroyos.gov.ar

2. Crear una cuenta.

3. Recibirás un correo electrónico para verificar la cuenta (aceptar).

4. Volver a vota.tresarroyos.gov.ar y mirar todos los videos.

5. Elegir el proyecto que mas te gusta.

Por dudas o consultas, pueden comunicarse al WhatsApp 2983-456538