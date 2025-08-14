Vía Tres Arroyos / Viviendas

Tres Arroyos: abierta la inscripción al programa “Un Lote para Mi Familia”

Puede realizarse online o presencial.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

14 de agosto de 2025,

Tres Arroyos: abierta la inscripción al programa “Un Lote para Mi Familia”
Claromecó: el municipio lanza “Un lote para mi familia” con más de 40 terrenos para vecinos de la localidad

El Municipio de Tres Arroyos informa que ya se encuentra habilitada la inscripción al programa “Un Lote para Mi Familia”, una política pública que busca facilitar el acceso a la tierra para la construcción de viviendas familiares.

La inscripción puede realizarse:

Online a través de la página oficial: HACIENDO CLIC ACA

Presencial en la Oficina de Desarrollo Territorial (Av. Rivadavia 1, Tres Arroyos) o en cada delegación municipal.

Requisitos principales

Edad: entre 22 y 65 años.

Residencia comprobable: 5 años en Tres Arroyos o 3 años en Orense/Claromecó.

Ingresos equivalentes a categoría 2 municipal (recibo de sueldo o monotributo).

Fechas clave

Inscripción: del 14/08 al 14/09.

Sorteos con escribano: 07/10 en Tres Arroyos, 08/10 en Orense y 09/10 en Claromecó.

El programa contempla un anticipo del 30% del valor del lote y financiación en 40 cuotas mensuales. Los adjudicatarios deberán construir una vivienda única y familiar en el terreno asignado.

Temas Relacionados

MÁS DE Viviendas
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS