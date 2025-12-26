Thiago Gómez el jóven que rescató a un hombre de un incendio en la noche de Navidad

Un incendio de gran magnitud ocurrido durante la madrugada de Navidad en Coronel Pringles, al sur de la provincia de Buenos Aires, dejó como saldo a un hombre herido que permanece internado en terapia intensiva. La víctima logró sobrevivir gracias a la rápida y valiente intervención de de Thiago Gómez un adolescente de 16 años que junto con sus amigos ingresó a la vivienda en llamas antes de la llegada de los bomberos.

El siniestro se desató alrededor de las 5:50 de la mañana en una casa ubicada sobre la calle Pellegrini al 1100 y generó una fuerte conmoción entre los vecinos. Las llamas avanzaron con rapidez y provocaron importantes daños materiales, especialmente en el sector del garaje, donde la estructura fue completamente consumida y se produjo la caída de mampostería, con riesgo de derrumbe.

En esa situación un hombre identificado como Hernán Horacio Hengl (52) quedó atrapado por las llamas dentro de la vivienda.

Los protagonistas del rescate fueron Juan Ignacio Cruz, Brandon Vivas, Thiago Gómez, Emiliano Gittar y Melanie Campo , quienes ingresaron a la casa y lograron retirar al vecino.

El momento quedó registrado en un video difundido por diario El Orden.

Thiago Gómez, de 16 años, dio su versión de lo sucedido.

“Todavía no caigo de lo que hice - inicia el joven heroe - volvíamos de una panadería cuando advirtimos el incendio. Pensamos que se había prendido fuego un auto”, relató el joven. Sin embargo, al acercarse, la situación resultó ser mucho más grave.

Al llegar al lugar, vieron salir a dos hombres en estado de shock, gritando que la casa se había incendiado. “El humo no te dejaba entrar, te consumía”, recordó Thiago. El fuego, según explicó, se habría iniciado en el garaje de la vivienda.

Fue en ese momento cuando una vecina alertó que aún había una persona dentro de la casa. “Cuando me dijeron que había un hombre adentro, no lo dudé, salté el paredón y entré por atrás, por el patio”, contó el adolescente. Sin elementos de protección más que su propio buzo, avanzó entre el humo espeso y el fuego. “No se veía nada, me ardían los ojos, el hombre gritaba”, relató.

Dentro del garaje, entre escombros y partes del techo caídas, Thiago logró encontrar a la víctima, levantarla y sacarla al exterior con sus últimas fuerzas. “Lo llevé hasta el patio y ahí la gente me ayudó a pasarlo al otro lado por encima del paredón”, explicó.

El hombre rescatado fue trasladado en ambulancia y permanece internado en terapia intensiva. Las otras dos personas que habían logrado salir de la vivienda no presentaron lesiones.

En el operativo improvisado también colaboraron otros jóvenes que se encontraban en el lugar, entre ellos Juan Ignacio Cruz, Emiliano Chitar y Melanie Campo y Brandon Vivas quienes ayudaron a asistir a la víctima hasta la llegada de los servicios de emergencia.

Thiago, oriundo de Coronel Suárez, se encontraba en la ciudad de Pringles visitando familiares con los cuales fue a pasar las fiestas de Navidad y Año Nuevo.

“No lo conocía, no sabía quién era el hombre”, dijo, y luego contó una coincidencia que lo marcó profundamente. Quebrado por la emoción Thiago relata que una amigo lo llamó por teléfono y por esas casualidades o causalidades de la vida le dijo ‘Gracias amigo, ‘salvaste al papá de mis hermanos’”.

Tras el rescate, el joven fue atendido por inhalación de humo y recibió contención médica y psicológica. “Me costaba respirar, pensé que me había quemado el pelo”, recordó. Afortunadamente, no sufrió heridas de gravedad.

Sobre la reacción de su familia, relató: “Mi mamá lloraba y mi papá me habló tranquilo y me felicitó”.

Estudiante de secundaria y jugador de fútbol, Thiago aseguró que actuó sin pensar demasiado. “Lo hice de corazón”, afirmó. De cara al futuro, expresó su deseo de estudiar y trabajar: “Quiero ser martillero y corredor público”.

El accionar de Thiago y sus amigos fue destacado por vecinos y autoridades, y se convirtió en un ejemplo de valentía, compromiso y solidaridad que permitió salvar una vida en una situación límite.