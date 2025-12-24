Vía Tres Arroyos / Deportes

Ternas y Menciones Especiales de la Fiesta del Deporte de Tres Arroyos

El Circulo de Periodistas Deportivos de Tres Arroyos dio a conocer los nominados a mejor deportista del año en cada especialidad.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

24 de diciembre de 2025,

Ternas y Menciones Especiales de la Fiesta del Deporte de Tres Arroyos
Ternas y Menciones Especiales de la Fiesta del Deporte de Tres Arroyos

Este martes se llevó a cabo una conferencia de prensa de del Circulo de Periodistas Deportivos de Tres Arroyos donde se dieron a conocer las ternas de la Fiesta del Deporte que se llevara a cabo el próximo 30 de diciembre en el Polideportivo Municipal “Carlos Rivada”.

Los nominados son:

ARTES MARCIALES: Mariangeles Bardelli – Nicolas Santamaria – Diana Larsen

AJEDREZ: Dante Couso – Francisco Restuccia – Matias López

ATLETISMO: Rodrigo Alanis – Mia Rodríguez – Ayrton Sanguinetti

AUTOMOVILISMO: Gonzalo Belio Fauret – Ramiro Elisiri – Matías Pereyra

BÁSQUETBOL: Joaquín Falcone – Francisco Pérez Vásquez – Bautista Besmalinovich

BÁSQUETBOL FEMENINO: Pilar Aymonino – Paz Serra – Daniela Olivera

BOCHAS: Ezequiel Juárez – Martín Aristain – Guillermo Barrios

BOWLING: Monica Flamenco – Jorgelina Florez – Celeste San Pedro

BOXEO: Facundo Lezcano – Jesús Burgos – Valentín Ulibarre

CICLISMO:Rubén Valerga – Alejandro San Román – Brian Florez

DUATLÓN: Viviana Suárez – Pedro Espinoza – Marianela Taboada

FÚTBOL: Bautista Ozcariz – Octavio Retamozo – Valentín Martínez

FÚTBOL FEMENINO: Maribel Carballo – Romina Ramírez – Jazmin Tirone

HOCKEY SOBRE CESPED: Arturo Montequín – José González – Federico Sabatini

HOCKEY SOBRE CESPED FEMENINO: Lumidla Tempone – Amparo Mangas – Constanza Lemos

HOCKEY SOBRE PATINES: Kevin Aristemuño – Tomás Asserquet – Lautaro Pereyra

HOCKEY SOBRE PATINES FEMENINO: Agustina Rodríguez – Diana San Pedro – Juana Bracco

GIMNASIA DEPORTIVA: Josefina Dadomo – Pilar Leguizamón – Solange García

GOLF: Arie Groenemberg – Imanol Iriarte – Gastón Troccoli

KARTING: Manuel López Zurita – Nikolas Ríos – Bruno Oliver

MOTOCICLISMO: Valentín Fiorda – Nicolás Dellapena – Mateo Forte

NATACIÓN: Violeta Alzueta – Brian Traverso – Juana Pellicciota

NEWCOM: Horacio Iriarte – Felisa Cristofaro – Omar Barneche

PADEL: Juan Pablo Pesalaccia – Juan Manuel Alvarez Castillo – Sebastián Arribalzaga

PATÍN ARTÍSTICO: Alma Croce – Evelyn Duca – Sofía Santillan

PELOTA A PALETA: Martín Medina – Etelvina Zylstra – Juan Ignacio O`lery

POWERLIFTING: Camilo Almendra – Mauricio Mezarra – Yasmín Fierro

RUGBY: Bautista Trujillo – Felipe López – Simón Vassolo

RURAL BIKE: Matias Maggiora – Julieta Zurita – Bruno Benítez

TENIS: Nicolás Gagliardi – Soledad Aizpitarte – Marcos Hollender

TENIS DE MESA: Gustavo Van Strien – Nicolás Caso – Ramiro Mohor

TRAIL AVENTURA: Matías Medina – Marina Fhurer – Ignacio Carrera

TIRO: Humberto Re – Sebastián Monsec – Luciano Sode

TRIATLÓN: Lucía Dibbern – Ulises Garcia Diez – Elisa Hospitaleche

VOLEIBOL: Juan Ferrari – Ariel Mezarra – Valentín Coronel

VOLEIBOL FEMENINO: Dulce Rolón – Irene Tiemersma – Lourdes Coelli

ULTIMATE FRESBEE: Facundo Luján – Paula Arana – Juan Van Warde

MENCIONES ESPECIALES 2025

CAMPEONES EN COLOMBOFILIA: Palomar de Jose Rivero – Palomar de Francisco Pili

SELECCIÓN DE FÚTBOL SUB 15 de 1995: A 30 años de la obtención del Campeonato Provincial

PREMIO ESTIMULO: Amanda Kain ( Tenis) – Juana Guevara (Patín Artístico)

DANIEL LOIZAGA: Campeón Argentino Master de Ciclismo

TRAYECTORIA DEPORTIVA EN BÁSQUETBOL: Juan Carlos Tempone

CAMPEÓN DEL FÚTBOL DE PRIMERA: Huracán Ciclista

REVELACIÓN DEPORTIVA: Valentino Muller (Futbol ) – Valentino Perticarari ( Basquetbol )

TARHC: Por la inauguración de su campo de deportes y 30 años organizando el Seven de rugby en Claromecó

TRAYECTORIA DEPORTIVA EN FÚTBOL: Héctor Cantilo Destefano

CAMPEÓN OFICIAL DE BÁSQUETBOL: Club Atlético Huracán

DELFINA HERNÁNDEZ: Integrante de la Selección Argentina ( Las Leoncitas ) Sub 16

POR EL ASCENSO AL FÚTBOL DE PRIMERA: Club San Martín G.Chavez

MATÍAS ZINNI – NAHUEL DAM: Campeones Bonaerenses de Rally Clase RC5

ALUMNI DE ORENSE: Por su ascenso al Torneo FederaL de Básquetbol

MEDALLAS EN LOS JUEGOS BONAERENSES: Santino Lebrun (Natacion PCD ), Ayelen Daria (Natacion PCD), Ayrton Sanguinetti (Atletismo), Brian Traverso ( Natacion ), Equipo de Basquet 3 x 3 Club de Pelota Sub 16 integrado por Daniela Olivera, Pilar Aymonino, Amparo Rubiños y el DT Pablo Aymonino, Rodrígo Alaniz (Atletismo ), Rosario Martínez Burón ( Natacion PCD) Milagro Llanos (Natacion PCD), Juana Pellicciota (Natación), Pilar Pascucci (Taekuondo)

TRAYECTORIA DEPORTIVA EN CICLISMO: Juan Carlos Ramos

ALMA REINO: Campeona provincial SUB 21 jugando para 9 de Julio de Bahia Blanca

LUCAS ARIAS: Por sus buenos resultados a nivel nacional en el Tenis de Mesa

CLUB HURACÁN: Campeón Oficial del Fútbol Femenino

NOTABLES DEL ATLETÍSMO: Ulises Sanguimetti – Belén Iardino – Cristian Olivera

GABRIELA CARABALLO: Colombofila – Ganadora de una suelta a nivel Nacional desde Villa Mercedes San Luis

WALTER PLAZA: Integrante y capitán del Estudiantes de la Plata en categoría 2014

IGNACIO ALEM: Campeón Bahiense de Básquetbol integrando el equipo de Villa Mitre

BOCA JUNIORS: Campeón Bonaerense – Pampeano categoría SUB 17

VÍCTOR CEDRÓN: Campeón Argentino Senior de Tenis

Temas Relacionados

MÁS DE Deportes
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS