Ternas y Menciones Especiales de la Fiesta del Deporte de Tres Arroyos

Este martes se llevó a cabo una conferencia de prensa de del Circulo de Periodistas Deportivos de Tres Arroyos donde se dieron a conocer las ternas de la Fiesta del Deporte que se llevara a cabo el próximo 30 de diciembre en el Polideportivo Municipal “Carlos Rivada”.
Los nominados son:
ARTES MARCIALES: Mariangeles Bardelli – Nicolas Santamaria – Diana Larsen
AJEDREZ: Dante Couso – Francisco Restuccia – Matias López
ATLETISMO: Rodrigo Alanis – Mia Rodríguez – Ayrton Sanguinetti
AUTOMOVILISMO: Gonzalo Belio Fauret – Ramiro Elisiri – Matías Pereyra
BÁSQUETBOL: Joaquín Falcone – Francisco Pérez Vásquez – Bautista Besmalinovich
BÁSQUETBOL FEMENINO: Pilar Aymonino – Paz Serra – Daniela Olivera
BOCHAS: Ezequiel Juárez – Martín Aristain – Guillermo Barrios
BOWLING: Monica Flamenco – Jorgelina Florez – Celeste San Pedro
BOXEO: Facundo Lezcano – Jesús Burgos – Valentín Ulibarre
CICLISMO:Rubén Valerga – Alejandro San Román – Brian Florez
DUATLÓN: Viviana Suárez – Pedro Espinoza – Marianela Taboada
FÚTBOL: Bautista Ozcariz – Octavio Retamozo – Valentín Martínez
FÚTBOL FEMENINO: Maribel Carballo – Romina Ramírez – Jazmin Tirone
HOCKEY SOBRE CESPED: Arturo Montequín – José González – Federico Sabatini
HOCKEY SOBRE CESPED FEMENINO: Lumidla Tempone – Amparo Mangas – Constanza Lemos
HOCKEY SOBRE PATINES: Kevin Aristemuño – Tomás Asserquet – Lautaro Pereyra
HOCKEY SOBRE PATINES FEMENINO: Agustina Rodríguez – Diana San Pedro – Juana Bracco
GIMNASIA DEPORTIVA: Josefina Dadomo – Pilar Leguizamón – Solange García
GOLF: Arie Groenemberg – Imanol Iriarte – Gastón Troccoli
KARTING: Manuel López Zurita – Nikolas Ríos – Bruno Oliver
MOTOCICLISMO: Valentín Fiorda – Nicolás Dellapena – Mateo Forte
NATACIÓN: Violeta Alzueta – Brian Traverso – Juana Pellicciota
NEWCOM: Horacio Iriarte – Felisa Cristofaro – Omar Barneche
PADEL: Juan Pablo Pesalaccia – Juan Manuel Alvarez Castillo – Sebastián Arribalzaga
PATÍN ARTÍSTICO: Alma Croce – Evelyn Duca – Sofía Santillan
PELOTA A PALETA: Martín Medina – Etelvina Zylstra – Juan Ignacio O`lery
POWERLIFTING: Camilo Almendra – Mauricio Mezarra – Yasmín Fierro
RUGBY: Bautista Trujillo – Felipe López – Simón Vassolo
RURAL BIKE: Matias Maggiora – Julieta Zurita – Bruno Benítez
TENIS: Nicolás Gagliardi – Soledad Aizpitarte – Marcos Hollender
TENIS DE MESA: Gustavo Van Strien – Nicolás Caso – Ramiro Mohor
TRAIL AVENTURA: Matías Medina – Marina Fhurer – Ignacio Carrera
TIRO: Humberto Re – Sebastián Monsec – Luciano Sode
TRIATLÓN: Lucía Dibbern – Ulises Garcia Diez – Elisa Hospitaleche
VOLEIBOL: Juan Ferrari – Ariel Mezarra – Valentín Coronel
VOLEIBOL FEMENINO: Dulce Rolón – Irene Tiemersma – Lourdes Coelli
ULTIMATE FRESBEE: Facundo Luján – Paula Arana – Juan Van Warde
MENCIONES ESPECIALES 2025
CAMPEONES EN COLOMBOFILIA: Palomar de Jose Rivero – Palomar de Francisco Pili
SELECCIÓN DE FÚTBOL SUB 15 de 1995: A 30 años de la obtención del Campeonato Provincial
PREMIO ESTIMULO: Amanda Kain ( Tenis) – Juana Guevara (Patín Artístico)
DANIEL LOIZAGA: Campeón Argentino Master de Ciclismo
TRAYECTORIA DEPORTIVA EN BÁSQUETBOL: Juan Carlos Tempone
CAMPEÓN DEL FÚTBOL DE PRIMERA: Huracán Ciclista
REVELACIÓN DEPORTIVA: Valentino Muller (Futbol ) – Valentino Perticarari ( Basquetbol )
TARHC: Por la inauguración de su campo de deportes y 30 años organizando el Seven de rugby en Claromecó
TRAYECTORIA DEPORTIVA EN FÚTBOL: Héctor Cantilo Destefano
CAMPEÓN OFICIAL DE BÁSQUETBOL: Club Atlético Huracán
DELFINA HERNÁNDEZ: Integrante de la Selección Argentina ( Las Leoncitas ) Sub 16
POR EL ASCENSO AL FÚTBOL DE PRIMERA: Club San Martín G.Chavez
MATÍAS ZINNI – NAHUEL DAM: Campeones Bonaerenses de Rally Clase RC5
ALUMNI DE ORENSE: Por su ascenso al Torneo FederaL de Básquetbol
MEDALLAS EN LOS JUEGOS BONAERENSES: Santino Lebrun (Natacion PCD ), Ayelen Daria (Natacion PCD), Ayrton Sanguinetti (Atletismo), Brian Traverso ( Natacion ), Equipo de Basquet 3 x 3 Club de Pelota Sub 16 integrado por Daniela Olivera, Pilar Aymonino, Amparo Rubiños y el DT Pablo Aymonino, Rodrígo Alaniz (Atletismo ), Rosario Martínez Burón ( Natacion PCD) Milagro Llanos (Natacion PCD), Juana Pellicciota (Natación), Pilar Pascucci (Taekuondo)
TRAYECTORIA DEPORTIVA EN CICLISMO: Juan Carlos Ramos
ALMA REINO: Campeona provincial SUB 21 jugando para 9 de Julio de Bahia Blanca
LUCAS ARIAS: Por sus buenos resultados a nivel nacional en el Tenis de Mesa
CLUB HURACÁN: Campeón Oficial del Fútbol Femenino
NOTABLES DEL ATLETÍSMO: Ulises Sanguimetti – Belén Iardino – Cristian Olivera
GABRIELA CARABALLO: Colombofila – Ganadora de una suelta a nivel Nacional desde Villa Mercedes San Luis
WALTER PLAZA: Integrante y capitán del Estudiantes de la Plata en categoría 2014
IGNACIO ALEM: Campeón Bahiense de Básquetbol integrando el equipo de Villa Mitre
BOCA JUNIORS: Campeón Bonaerense – Pampeano categoría SUB 17
VÍCTOR CEDRÓN: Campeón Argentino Senior de Tenis