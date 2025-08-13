Vía Tres Arroyos / Economía

Taller de Finanzas Personales en el Punto Digital de Tres Arroyos

Será el miércoles 20 de Agosto a las 9:30 horas en Brandsen 181. Requiere inscripción.

Redacción Vía Tres Arroyos

13 de agosto de 2025,

"Finanzas para Crecer": un programa para estudiantes secundarios de Entre Ríos

El Punto Digital de la Dirección de Políticas para la Juventud de la Municipalidad de Tres Arroyos informa que se encuentra abierta la convocatoria para inscribirse al taller “Finanzas personales” para el Miércoles 20 de Agosto a las 9:30 hs en Brandsen 181.

Ofrece herramientas prácticas para mejorar la administración de finanzas personales o familiares, ayudando a tener un mayor control sobre tus ingresos y egresos, y gestionar de manera responsable posibles deudas.

Además, se abordarán temas como la creación de un presupuesto, el ahorro, las inversiones y el uso adecuado de tarjeta de débito y crédito, entre otros.

Quienes estén interesados pueden comunicarse por WhatsApp 2983-456538 y recibirán el link de inscripción. No es necesario tener conocimientos previos en la temática.

