Vía Tres Arroyos / información útil

Situación del servicio de telefonía móvil de Movistar en Claromecó

A mediados del mes de octubre y principios de noviembre, la empresa retiró dos postes repetidores ubicados en la zona de la costanera, los cuales mejoraban significativamente la calidad de la señal.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

30 de diciembre de 2025,

Situación del servicio de telefonía móvil de Movistar en Claromecó

A mediados del mes de octubre y principios de noviembre, la empresa Movistar retiró dos postes repetidores ubicados en la zona de la costanera, los cuales mejoraban significativamente la calidad de la señal. A partir de su retiro, el servicio se ha visto notablemente afectado, presentando una señal deficiente o casi nula en gran parte de la localidad.

Desde el Municipio se vienen realizando gestiones, reclamos e intimaciones formales a la empresa Movistar, tanto para la mejora del servicio como para la reinstalación de las antenas, sin haber obtenido hasta el momento una respuesta concreta.

Cabe aclarar que las antenas deben ser colocadas en espacios públicos municipales, sin afectar ni entorpecer el uso del espacio privado, y que no pueden instalarse sobre veredas, ya que esto implicaría ocupar total o parcialmente el frente de propiedades particulares.

La Municipalidad continuará realizando todas las acciones necesarias para que la empresa regularice la situación y restablezca un servicio acorde a las necesidades de vecinos y visitantes de Claromecó.

Temas Relacionados

MÁS DE información útil
Rumbos
VER MÁS
Vía Libre
VER MÁS
Streaming
VER MÁS
Entretenimiento
VER MÁS
Estilo
VER MÁS
Urbano
VER MÁS
Gourmet
VER MÁS