El Museo Municipal José A. Mulazzi, dependiente de la Dirección de Cultura, Educación y Derechos Humanos de la Municipalidad de Tres Arroyos, invita al público al Show de DÚOS, este sábado 23 de agosto a las 20 horas, en la Sala mayor de dicho espacio.

La propuesta musical, producida por ND Producciones, desplegará un espectáculo único: distintos artistas en escena, bandas en vivo y a dúo.

“El público podrá disfrutar de versiones frescas, voces que se mezclan y ponen la piel de gallina...una energía increíble”, señala Nicolás David, productor del show.

Las entradas están a la venta al WhatsApp: 2983 - 389912, y tiene un valor de $10.000.

Show de Dúos en el Museo Mulazzi de Tres Arroyos

Sobre ND Producciones

Desde hace 8 años ND Producciones se convirtió en un espacio clave en la ciudad para que artistas emergentes puedan crecer y desarrollar todo su potencial.

A lo largo de este tiempo, más de 100 artistas —cantantes, guitarristas, bateristas, violinistas, compositores y mucho más— eligieron confiar en este proyecto que ofrece un acompañamiento artístico integral: desde la grabación en estudio hasta la producción de shows en vivo y actividades musicales que fortalecen la comunidad.