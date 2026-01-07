Show de drones este fin de semana en Orense y Claromecó

Este fin de semana se llevará a cabo en las localidades de Claromecó y Orense un gran espectáculo lumínico con drones, un evento innovador, único en la región y pensado para toda la familia.

El sábado, a partir de las 22:00 horas, el show tendrá lugar en Claromecó, frente al reloj, uno de los íconos más representativos de la localidad. El espectáculo contará con la participación de más de 250 drones, que desplegarán figuras y animaciones en el cielo, ofreciendo una experiencia visual inédita.

En tanto, el domingo, el espectáculo se trasladará a Orense, donde se realizará frente a la Oficina de Turismo de la localidad balnearia, permitiendo que más vecinos y visitantes puedan disfrutar de esta propuesta de alto impacto.

Este mega show de drones, de acceso libre y gratuito, es posible gracias al acompañamiento y los aportes de sponsors privados, cuyo compromiso permite acercar este tipo de eventos innovadores a las localidades balnearias del distrito.