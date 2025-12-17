Vía Tres Arroyos / Concejo Deliberante

Sesión Extraordinaria por el Presupuesto en el Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos

Además se tratarán expedientes que quedaron por afuera del período ordinario de sesiones.

17 de diciembre de 2025,

Este jueves a las 11 de la mañana se llevará a cabo una Sesión Extraordinaria por el Presupuesto en el Honorable Concejo Deliberante de Tres Arroyos donde, además se dispuso el tratamiento de expedientes que quedaron por fuera de lo período ordinario.

El orden del día es el siguiente:

SESION EXTRAORDINARIA DEL DIA 18 DE DICIEMBRE DE 2025

11.00 Hs O R D E N D E L D I A :

1.- Considerar si están dadas las condiciones de interés público y urgencia determinadas por la Ley Orgánica de las Municipalidades para la convocatoria a Sesión Extraordinaria.-

2.- Departamento Ejecutivo: Eleva Proyecto de Cálculo de Recursos y Presupuesto de Gastos para el Ejercicio 2026.-

3.- Departamento Ejecutivo: Eleva Proyecto de Ordenanza Fiscal 2026.-

4.- Departamento Ejecutivo: Eleva Proyecto de Ordenanza Impositiva 2026.-

5.- Departamento Ejecutivo: Eleva Proyecto de Ordenanza con Exenciones 2026.-

11.30 Hs

2.- Mantenimiento: Ref. Licitación Privada N° 10/2025 – Recolección residuos patogénicos – Enero a Marzo 2026.-

3.- Director de Industria Comercio y Emprendedurismo: Solicita autorización para el llamado A Licitación Pública para la explotación de Carros Gastronómicos Categorías 1,2 y 3 (Según Ordenanza 7272/2019) en espacios públicos para servicios permanentes.-

