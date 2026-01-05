Durante la tarde de ayer, alrededor de las 19 horas, un hombre de 54 años fue aprehendido en calle Castelli al 200 de Tres Arroyos cuando circulaba en una motocicleta que presentaba irregularidades y contaba con un pedido de secuestro activo.

El hecho se inició cuando personal de la Patrulla Urbana Municipal, dependiente de la Secretaría de Seguridad del Municipio, interceptó al conductor de una moto Mondial de 110 cc que no tenía dominio colocado, con el objetivo de identificarlo. Ante esa situación, se dio intervención a personal policial de la Comisaría Primera.

Al realizar las verificaciones correspondientes, se constató que el número de motor del vehículo estaba adulterado. Además, a través del sistema informático, se estableció que la motocicleta registraba un pedido de secuestro activo desde el 22 de enero de 2025, en el marco de una causa por hurto de motovehículo.

Secuestran una moto robada y aprehenden a su conductor

Como resultado del procedimiento, se procedió al secuestro del rodado y a la aprehensión del conductor. Se iniciaron actuaciones judiciales por infracción al artículo 289 inciso 3° del Código Penal y por encubrimiento, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio N° 13 del Departamento Judicial local, a cargo del fiscal Facundo Lemble.