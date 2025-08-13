Secuestran arma y municiones tras Orden de Registro Domiciliario por una causa por Daño y Desobediencia

Tras la denuncia realizada por una mujer de 25 años contra otra mujer de 28 años, por Daño y Desobediencia, personal policial de la Comisaría Primera de Tres Arroyos realizó dos allanamientos en el cual, en uno de ellos, se secuestró armas y municiones.
Alrededor de las 17:15 horas se realizaron los allanamientos, uno en calle Libertad al 1100 donde se se procedió al secuestro telefonía celular y un arma de fuego calibre 16, con proyectiles.
En un segundo domicilio en calle Sadi Carnot al 1300,se procedió al secuestro un teléfono celular.
Por la aparición del arma de fuego se inició a una causa paralela por Inf. Art. 189 bis del C.P, que se sumara a las primeras diligencias ya realizadas, por el momento no hay aprehendidos.
Interviene la UFIJ Nro. 13.