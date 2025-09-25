Vía Tres Arroyos / Comerciantes

Se viene una nueva edición del Emprende, en la calle Betolaza

Habrá promociones en los comercios, espectáculos artísticos, desfile de modas y mucho más.

Redacción Vía Tres Arroyos
Redacción Vía Tres Arroyos

25 de septiembre de 2025,

Betolaza Emprende (foto archivo)

El domingo 28 de septiembre a partir de 14 a 19 horas en la cuadra de Betolaza del 100 al 200 se llevará a cabo la segunda edición de este año, de Emprende que además conmemorará la llegada de la primavera.

El evento no solo estará enfocado a que los comercios de la cuadra abran sus puertas durante el domingo, realizan promociones bancarias y descuentos especiales, sino que también habrá espectáculos artísticos gratuitos con desfile de modas, show de Agrupación la Vaca, Joaquín Larrea, Pasión de Arrabal y Buena Vibra.

La propuesta que comenzó durante el 2024 fue muy bien recibida, tanto por los comerciantes que en cada edición se fueron sumando, como por los vecinos acompañando y apoyando con su presencia.

El director de Industria, Comercio y Emprendedurismo, Mauro Daddario comentó al respecto: “en la dirección siempre estamos con las puertas abiertas para recibir las ideas de los vecinos, en este caso junto a Comercios Unidos venimos trabajando hace bastante, buscando generar espacios de ocio y también movimiento económico”.

