Se viene la cuarta convocatoria de autos antiguos en el Parque Cabañas

La pasión por los fierros volverá a copar el Parque Cabañas el próximo 5 de octubre, de 9 a 17 horas, cuando se realice la cuarta convocatoria de autos y motos antiguos organizada por la agrupación Fierrera El Chulo.

“Somos una agrupación de amigos que compartimos el gusto por los autos antiguos y decidimos organizar este encuentro para nuclear todas las modalidades: autos clásicos, hot rod, rat rod, motos y bicicletas personalizadas”, explicó Luciano Gorosito, integrante de la agrupación.

cuarta convocatoria de autos antiguos en el Parque Cabañas

Gorosito detalló que los hot rod nacieron en Estados Unidos durante la Ley Seca, cuando se potenciaban autos como Ford o Chevrolet para escapar de la policía. En tanto, los rat rod son vehículos personalizados de manera artesanal, con menos lujo, mientras que las motos también incluyen estilos como las chopper.

El organizador destacó la tradición fierrera local: “Tres Arroyos tiene una cultura muy importante, fue parte de las míticas vueltas del TC e incluso corrieron pilotos como Fangio. Hay muchos autos en muy buen estado de conservación y gente que mantiene este hobby, algunos en forma privada y otros en agrupaciones”.

El evento será con entrada solidaria. “No tiene un valor en efectivo, sino que pedimos colaborar con una institución a través de un elemento no perecedero”, precisó Borosito.

La propuesta también incluirá food trucks, feria de artesanos, emprendedores y bandas de rock locales, además de espacios asignados para la exposición de los vehículos. “Queremos que sea un evento integral, donde la gente pueda conocer, compartir un almuerzo en el parque y disfrutar de buena música”, agregó.

Finalmente, Luciano invitó a todos los apasionados por los fierros: “Convocamos a quienes tengan autos, motos o bicicletas antiguas a sumarse. Es una buena oportunidad para intercambiar experiencias, aprender de mecánica y hasta compartir repuestos”.